Канал Мураєва може потрапити під санкції. СБУ готує документи до РНБО

У санкціонний список може потрапити телеканал колишнього народного депутата Євгенія Мураєва. Сам політик у контактах із російськими спецслужбами помічений поки що не був.
Про це повідомляють джерела РБК-Україна.
СБУ фіксує випадки антиукраїнської пропаганди на цьому телеканалі і готує подання до Ради національної безпеки й оборони, повідомляють джерела.
Зазначимо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про готовність розгляду санкції проти телеканалу "НАШ".
Водночас, за словами співрозмовника РБК-Україна в силових структурах, персонально щодо Мураєва контакти з російськими спецслужбами поки не встановлені.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Британії звинуватило Росію у намірах створити в Україні "маріонеткову" владу в рамках можливого вторгнення.
Потенційним лідером підконтрольної Кремлю влади, за даними Лондону, розглядають колишнього народного депутата Євгена Мураєва. Більш детально про це в матеріалі РБК-Україна.