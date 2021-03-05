UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Канал Медведчука" заявил о блокировке трансляции на YouTube

Автор: Дмитрий Левицкий

Журналисты канала "112 Украина", который попал под санкции, заявили о блокировании на платформе YouTube. Журналисты говорят, что YouTube запретил каналу вести трансляции на платформе.

Об этом заявил другой подсанкционный канал NewsOne.

Отметим, сам канал "112 Украина" с платформы YouTube не удален. Однако на нем сейчас отсутствует прямая трансляция. В то же время остаются доступными архивные видео.

Как известно, в начале февраля этого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против соратника Виктора Медведчука нардепа Тараса Козака. Под санкции также попали каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne. После этого трансляция этих каналов на украинском телевидении была заблокирована.

Напомним, после введения санкций Минкульт попросил YouTube заблокировать каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne, поскольку они продолжили вещание на платформе.

Также Минкульт обратился к киностудии Довженко с просьбой прекратить предоставление "каналам Медведчука" своих помещений для ведения деятельности.

Добавим, на РБК-Украина вы можете больше прочитать о том, почему СНБО ввела санкции против "каналов Медведчука".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины каналYouTubeблокировка
Читайте также
 YouTube собирается возобновить аккаунт Трампа
Верховный суд открыл еще четыре производства из-за санкций против "каналов Медведчука"
Прогноз погоды