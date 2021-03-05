"Канал Медведчука" заявил о блокировке трансляции на YouTube

Журналисты канала "112 Украина", который попал под санкции, заявили о блокировании на платформе YouTube. Журналисты говорят, что YouTube запретил каналу вести трансляции на платформе.

Отметим, сам канал "112 Украина" с платформы YouTube не удален. Однако на нем сейчас отсутствует прямая трансляция. В то же время остаются доступными архивные видео.

Как известно, в начале февраля этого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против соратника Виктора Медведчука нардепа Тараса Козака. Под санкции также попали каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne. После этого трансляция этих каналов на украинском телевидении была заблокирована.