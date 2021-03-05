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"Канал Медведчука" заявил о блокировке трансляции на YouTube

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 20:49
"Канал Медведчука" заявил о блокировке трансляции на YouTube Фото: журналисты (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Журналисты канала "112 Украина", который попал под санкции, заявили о блокировании на платформе YouTube. Журналисты говорят, что YouTube запретил каналу вести трансляции на платформе.

Об этом заявил другой подсанкционный канал NewsOne.

Отметим, сам канал "112 Украина" с платформы YouTube не удален. Однако на нем сейчас отсутствует прямая трансляция. В то же время остаются доступными архивные видео.

&quot;Канал Медведчука&quot; заявил о блокировке трансляции на YouTube

Как известно, в начале февраля этого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против соратника Виктора Медведчука нардепа Тараса Козака. Под санкции также попали каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne. После этого трансляция этих каналов на украинском телевидении была заблокирована.

Напомним, после введения санкций Минкульт попросил YouTube заблокировать каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne, поскольку они продолжили вещание на платформе.

Также Минкульт обратился к киностудии Довженко с просьбой прекратить предоставление "каналам Медведчука" своих помещений для ведения деятельности.

Добавим, на РБК-Украина вы можете больше прочитать о том, почему СНБО ввела санкции против "каналов Медведчука".

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