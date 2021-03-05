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"Канал Медведчука" заявив про блокування трансляції на YouTube

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 20:49
"Канал Медведчука" заявив про блокування трансляції на YouTube Фото: журналісти (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Журналісти каналу "112 Україна", який потрапив під санкції, заявили про блокування на платформі YouTube. Журналісти кажуть, що YouTube заборонив каналу вести трансляції на платформі.

Про це заявив інший підсанкційний канал NewsOne.

Зазначимо, сам канал "112 Україна" з платформи YouTube не видалений. Однак на ньому зараз відсутня пряма трансляція. Водночас залишаються доступними архівні відео.

&quot;Канал Медведчука&quot; заявив про блокування трансляції на YouTube

Як відомо, на початку лютого цього року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти соратника Віктора Медведчука нардепа Тараса Козака. Під санкції також потрапили канали "112 Україна", ZIK та NewsOne. Після цього трансляція цих каналів на українському телебаченні була заблокована.

Нагадаємо, після введення санкцій Мінкульт попросив YouTube заблокувати канали "112 Україна", ZIK та NewsOne, оскільки вони продовжили мовлення на платформі.

Також Мінкульт звернувся до кіностудії Довженка з проханням припинити надання "каналам Медведчука" своїх приміщень для ведення діяльності.

Додамо, на РБК-Україна ви можете більше прочитати про те, чому РНБО ввела санкції проти "каналів Медведчука".

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