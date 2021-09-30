Канал "Дом" показал карту с "российским" Крымом. И получил предупреждение

Сообщается, что на заседании 30 сентября Нацсовет признал, что телеканал нарушил украинское законодательство. Изображение Крыму "российским" в национальном эфире способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором.

Также сообщается, что такая карта России демонстрировалась в эфире 5 июля 2021 в начале и в конце передачи "Русский дневник". Появление этой карты привлекло внимание нардепов и СБУ, которые и обратились в Нацсовет.

"Трансляция карты, на которой украинский Крым изображен частью другого государства, могла быть воспринята зрителями телеканала "Дом" как то, что Крымский полуостров не входит в состав Украины. Это противоречит конституционным положениям о суверенитете, унитарности и территориальной целостности нашего государства", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что программа транслировалась потом и в повторе, а работники не устранили недостоверные факты.

Фото: карта с "российским" Крымом