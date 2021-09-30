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Канал "Дом" показав карту з "російським" Кримом. І отримав попередження

Автор: Олександр Мороз

Український телеканал "Дом" показав в ефірі карту Російської Федерації з окупованим Кримом. За це канал отримав попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацраду з питань телебачення і радіомовлення.

Повідомляється, що на засіданні 30 вересня Нацрада визнала, що телеканал порушив українське законодавство. Зображення Криму "російським" в національному ефірі сприяє визнанню анексії української території країною-агресором.

Також повідомляється, що така карта Росії демонструвалася в ефірі 5 липня 2021 на початку і в кінці передачі "Російський щоденник". Поява цієї карти привернула увагу нардепів і СБУ, які й звернулися до Нацради.

"Трансляція карти, на якій український Крим зображено частиною іншої держави, могла бути сприйнята глядачами телеканалу "Дом" як те, що Кримський півострів не входить до складу України. Це суперечить конституційним положенням про суверенітет, унітарність і територіальну цілісність нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що програма транслювалася потім і в повторі, а працівники не усунули недостовірні факти.

Фото: карта з "російським" Кримом

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Російська ФедераціяКрим