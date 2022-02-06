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Канадцев просят не ездить в Россию и Беларусь: опасны области на границе с Украиной

Новина українською →
Канада, Воскресенье 06 февраля 2022 02:05
Канадцев просят не ездить в Россию и Беларусь: опасны области на границе с Украиной Фото: Канадцев просят не ездить в Россию и Беларусь (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Жителей Канады просят не посещать регионы, граничащие с Украиной в России и Беларуси. Причина - риск вооруженного конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады.

Опасными для посещения считаются области, которые расположены в пределах 50 км от границы с Украиной. К ним относятся Белгородская, Курская, Ростовская, Воронежская области России.

"Возможности нашего посольства по предоставлению консульских услуг в этих областях могут стать очень ограниченными", - говорится в сообщении.

Также канадцев просят избегать поездок Брестськую та Гомельськую области Белоруси

Напомним, что в Украину прибыла военная помощь из Канады. На борту самолета оборудование для разведки и ведения наблюдения, средства защиты и другая помощь.

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