Канадцев просят не ездить в Россию и Беларусь: опасны области на границе с Украиной

Жителей Канады просят не посещать регионы, граничащие с Украиной в России и Беларуси. Причина - риск вооруженного конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады.

Опасными для посещения считаются области, которые расположены в пределах 50 км от границы с Украиной. К ним относятся Белгородская, Курская, Ростовская, Воронежская области России.

" Возможности нашего посольства по предоставлению консульских услуг в этих областях могут стать очень ограниченными", - говорится в сообщении.