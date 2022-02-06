Канадців просять не їздити в Росію і Білорусь: небезпечні області на кордоні з Україною
Жителів Канади просять не відвідувати регіони, що межують з Україною в Росії та Білорусі. Причина-ризик збройного конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Канади.
Небезпечними для відвідування вважаються області, які розташовані в межах 50 км від кордону з Україною. До них відносяться Бєлгородська, Курська, Ростовська, Воронезька області Росії.
"Можливості нашого посольства з надання консульських послуг в цих областях можуть стати дуже обмеженими", - йдеться в повідомленні.
Також канадців просять уникати поїздок Брестську та Гомельську області Білорусі
Нагадаємо, що в Україну прибула військова допомога з Канади. На борту літака обладнання для розвідки та ведення спостереження, засоби захисту та інша допомога.