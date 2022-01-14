Канадский премьер-министр получил положительный результат теста на COVID-19

Премьер-министр канадской провинции Саскачеван Скотт Мо в четверг, 13 января, получил положительный результат теста на COVID-19. В Канаде наблюдается рекордное количество госпитализаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Большинство провинций усиливает меры из-за распространения штамма "Омикрон".

"Я чувствую себя хорошо, но самоизолируюсь и буду работать из дома в течение следующих пяти дней", - написал глава правительства Саскачевана в своем микроблоге в Twitter.

Политик заразился на следующий день после того, как отказался ужесточать карантинные меры в регионе, где быстро распространяется штамм "Омикрон".

В отличие от многих других провинций Канады, в Саскачеване по-прежнему разрешен ряд массовых мероприятий, в том числе конференции и хоккейные турниры. Это также единственный регион, который не откладывает возвращение к очному обучению.

В воскресенье вечером премьер канадской провинции получил отрицательный результат теста на коронавирус и с тех пор посетил ряд общественных мероприятий.

Большинство других провинций Канады ввели ряд мер по предотвращению распространения штамма "Омикрон". В Британской Колумбии, в частности, ограничили спортивные мероприятия, в Онтарио закрыли помещения баров и ресторанов, а в Квебеке ввели вечерний комендантский час.

Даже значительно вакцинированные регионы страны жалуются на нагрузку системы здравоохранения. В среду, 12 января, среднее еженедельное количество госпитализаций в Канаде достигло 6 704 человек, что является самым высоким показателем с начала пандемии.