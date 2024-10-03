Канадський клуб НХЛ презентував логотип із гербом України

Гра під відкритим небом у прийдешньому сезоні відбудеться у Вінніпегу, столиці найбільш "української" провінції Канади – Манітоба. Місцевий клуб НХЛ вирішив віддати належне внеску українців у розвиток цієї території.

2 січня 2025 року "Вінніпег" у "Зимовій класиці" гратиме вдома з "Анахайм Дакс". Хокейний вечір отримав назву "Українська спадщина". А сам клуб, готуючись до події, представив варіант логотипу в синьо-жовтих кольорах та з гербом України.

Логотип був створений художником Андрієм Собчуком, який народився в Луцьку і переїхав до Канади після початку повномасштабного вторгнення. З того часу митець активно співпрацює з місцевими спортивними командами, розробляючи дизайн не лише для "Джетс", а й для іншої команди міста – "Манітоба Мус", що змагається в Американській хокейній лізі (АХЛ).

Сувеніри, одяг та інші товари з логотипом Jets Ukrainian Heritage ("Джетс – Українська спадщина") вже зараз можна придбати в фан-шопах клубу НХЛ. А напередодні святкових днів та гри 2 січня асортимент сувенірної продукції буде розширено.

За офіційними даними, у провінції Манітоба мешкає близько 200 тисяч людей українського походження. Це не найбільший показник в абсолютних цифрах, але становить 14,7 % від усього населення регіону – найвищий показник у Канаді. У Вінніпезі мешкають понад 110 тисяч етнічних українців (15,9 %).

Фото: Логотип "Вінніпег Джетс" з гербом України (nhl.com)

"Зимова класика" НХЛ: що відомо

Традиційні матчі регулярного чемпіонату НХЛ, які відбуваються під відкритим небом. Проводяться від сезону 2003/04. У рамках кожного чемпіонату відбувається лише один такий поєдинок.

Найбільша відвідуваність була зафіксована у 2014 році, коли гру між "Детройт Ред Вінгз" та "Торонто Мейпл Ліфс" у Мічігані відвідав 105 491 глядач. У минулому чемпіонаті зустріч відбулася у Сіетлі. За присутності 47,5 тисяч уболівальників місцеві "Кракен" розгромили "Вегас Голден Найтс" (3:0).

Вінніпег, як і провінція Манітоба, ще не приймали класичних поєдинків. Та й клуб "Вінніпег Джетс", який повернувся до НХЛ у 2011 році, гратиме в ньому вперше.