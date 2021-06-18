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Канадські медики порадили відмовитися від другої ін'єкції AstraZeneca

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Канада, П'ятниця 18 червня 2021 06:21
Канадські медики порадили відмовитися від другої ін'єкції AstraZeneca Фото: виявлена краща імунореакція на вакцини Pfizer або Moderna (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Мешканцям Канади, які отримали перше щеплення вакциною від коронавірусу AstraZeneca, радять робити другий укол препаратами Pfizer або Moderna. Таке рішення було прийнято на основі “нових доказів наявності потенційно кращої імунореакції від такого змішаного використання”.

Про це йдеться у рекомендаціях Національного дорадчого комітету Канади з питань імунізації (NACI), який консультує уряд стосовно вакцинації.

Тепер вважається, що вакцина mRNA є пріоритетною для введення другої дози особам, які отримали перше щеплення вакциною AstraZeneca/Covishield.

У NACI також визнали обидві mRNA-вакцини (Pfizer, Moderna) взаємозамінними.

"Особам, які отримали перше щеплення mRNA-вакциною, слід запропонувати той само продукт для повторного щеплення. Якщо він недоступний або невідомий, для завершення курсу має бути використана друга mRNA-вакцина", - зазначається у документі.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Австралії заборонило використання вакцини AstraZeneca серед осіб молодше 60 років. Це пов’язано зі сплеском виникнення тромбів у тих, хто вже отримав щеплення.

Двоє чоловіків загинули в найбільш густонаселеному штаті Новий Південний Уельс через декілька днів після отримання вакцини проти коронавірусу.

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