Канадська компанія Roshel планує розгорнути виробництво бронетехніки в Україні

Канадський виробник бронемашин Roshel планує розгорнути виробництво на території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора компанії Романа Шимонова в інтерв’ю Defense Archives.
"Ми на завершальній стадії планування локалізації частини нашого виробництва в Україні", - сказав Шимонов.
Він наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії до компанії влаштувалося понад 200 біженців з України. За час своєї роботи вони отримали необхідний досвід та прагнуть повернутися додому, щоб продовжити роботу вже там.
Гендиректор компанії додав, що вже зараз в Україні працює кілька сервісних центрів, які обслуговують бронемашини Roshel, які використовуються Силами оборони. Не виключено, що саме на базі одного з таких центрів і буде розгорнуто часткове виробництво бронемашин.
"Ми активно працюємо в три зміни та продовжуємо зусилля для підтримки України. Війна, що триває, вимагає значної кількості транспортних засобів для забезпечення захисту й мобільності залучених сил. Ми прагнемо максимально задовольнити ці потреби, і наші темпи виробництва будуть відповідати контрактам і підтримці, яку ми отримуємо від країн-донорів та українського уряду", - зазначив Шимонов.
Компанія Roshel Smart Armored Vehicles - один з найбільших виробників броньованої техніки для комерційних і урядових організацій у Північній Америці. Штаб-квартира компанії розташована в Брамптоні, Канада.
Серед замовників Roshel Міністерство внутрішньої безпеки США, Держдеп США, NASA, Служба митної та прикордонної служби США, Національна оборона (Канада) та інші.
Нагадаємо, у грудні минулого року ми повідомляли, що канадський виробник бронетехніки Roshel передав Україні вже тисячу бронеавтомобілів Senator.
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