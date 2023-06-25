UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Канаді не вщухають лісові пожежі: в країні не вистачає рятувальників

Фото: в Канаді не вистачає рятувальників для гасіння лісових пожеж (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Канада продовжує боротися з однією з найбільших лісових пожеж за останні роки, ситуація погіршується тим, що в країні є суттєва нестача пожежників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що у всіх провінціях Канади одночасно працює над гасінням пожеж 5500 рятувальників. Це на 2500 пожежників менше, ніж треба, вважає професор Університету Томпсон-Ріверс у Британській Колумбії та фахівець із лісових пожеж Майк Фленіган.

"Це важка робота, яка пов'язана з довгостроковими наслідками для здоров'я. Тому стає все важче набирати та утримувати людей", - заявив він.

В провінціях, де вирують пожежі, в цьому році довелося витрачати більше грошей на залучення людей до лав рятувальників, ніж це було раніше, пише видання. Бригадам доводиться працювати по 12-14 годин, по два тижні поспіль.

В той же час, Reuters зазначає, що це питання ставатиме все більш актуальним, адже надалі пожежі можуть ставати масштабнішими.

"Обмежені ресурси можуть загрожувати здатності Канади гасити пожежі, які, як очікується, у майбутньому стануть масштабнішими і сильнішими внаслідок зміни клімату. Це може завдати більшої шкоди населенню та порушити роботу нафтогазової, гірничодобувної та лісової промисловості країни", - пише видання.

Лісові пожежі в Канаді

В травні впровінції Альберта сталося 103 пожежі, які знищили близько 121 909 гектарів. Понад 24 511 осіб були вимушені покинути свої домівки. Потім пожежі спалахнули і в інших провінціях, станом на зараз відомо про те, що вони спалили понад 6,5 млн гектарів.

Для гасіння масштабних пожеж були залучені збройні сили Канади та рятувальники з інших країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КанадаПожежа