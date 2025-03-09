В Канаде сегодня объявят преемника Трюдо: кто может заменить премьера

Либеральная партия Канады сегодня объявит имя преемника премьер-министра Джастина Трюдо на посту лидера партии и главы правительства. Все это происходит в разгар торговой войны с США, которая может нанести ущерб канадской экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство отмечает, что следующему премьеру придется вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, поскольку он угрожает Канаде дополнительными пошлинами и вскоре может столкнутся с оппозиционными консерваторами на всеобщих выборах.

В январе Трюдо объявил, что уйдет в отставку после более чем девяти лет пребывания у власти. Все дело в том, что его рейтинг редко упал. Это вынудило правящую Либеральную партию провести срочный конкурс на его замену.

Бывший глава центрального банка Марк Карри является фаворитом. Он получил наибольшую поддержку от членов партии и собрал больше всего денег среди четырех кандидатов от либеральной партии.

В частности, около двух третей кабинета Трюдо публично поддерживают Карни, а опрос Mainstreet, проведенный в конце февраля, показал, что Карни пользуется поддержкой 43% среди либералов по сравнению с 31% у его главного конкурента, бывшего министра финансов Христи Фриланд.

Reuters пишет, что Фриланд хвасталась своим опытом переговоров с Трампом во время его первого срока. Но ей было трудно выделится среди Трюдо, хотя на протяжении многих лет она была одним из его самых преданных сторонник.

Так, в декабре она покинула правительство после того, как Трюдо попытался ее заменить. Кроме того, она раскритиковала политику расходов его правительства.

В свою очередь победа 59-летнего Карни станет первым случае, когда премьер-министром Канады станет человек со стороны, который не имеет реального политического опыта.

На это он заявил, что его опыт как первого человека, занявшего посты управляющего двух центральных банков - Канады и Англии - означает, что он является лучшим кандидатом для ведения дел с Трампом.

Кроме того, во время предвыборной кампании Карни заявили, что поддерживает ответные тарифы против США по принципу "доллар за доллар", а также выступает за координированную стратегию по стимулированию инвестиций. Помимо этого, он неоднократно критиковал экономический рост Канады при Трюдо, считая его недостаточным.

Как пишет Reuters, около 400 000 членов Либеральной партии имели право голосовать за нового лидера партии. Ожидается, что первые результаты партия объявит примерно в 18:30 по местному времени (00:30 по киевскому).

Агентство добавило, что перспектива обновления Либеральной партии под руководством Катрин, в сочетании с тарифами Трампа и его неоднократными "насмешками" о присоединении Канады в качестве 51-штата США, привела к возрождению популярности либералов.