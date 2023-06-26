У Канаді розпочали розслідування аварії батискафу "Титан": що відомо

Морські агентства обстежують район у Північній Атлантиці, де було знищено судно, внаслідок чого загинули всі п'ятеро осіб, які перебували на борту. Уламки знайшли на глибині приблизно 3810 метрів під водою, неподалік "Титаніка", куди прямував батискаф.

"Ми проводимо розслідування безпеки в Канаді, враховуючи, що це було судно під канадським прапором, яке вийшло з канадського порту та було причетне до цієї події, хоча й у міжнародних водах. Наше розслідування буде йти туди, куди приведуть нас докази", - сказала голова транспортної ради Кеті Фокс.

Кінна поліція Канади розпочала перевірку обставин, які призвели до аварії, щоб вирішити чи було порушно кримінальне, федеральне чи провінційне законодавство.

Трагічне зникнення батискафу "Титан"

Батискаф "Титан" зник у північній частині Атлантичного океану 18 червня. На його борту знаходилося 5 осіб, зокрема і туристи, серед яких британський мільярдер, пакистанський бізнесмен та його син. Вони вирушили в експедицію до місця аварії "Титаніка".

До масштабної пошукової операції долучилися військові та комерційні літаки, судна і високотехнічне підводне обладнання зі США, Канади та Франції.

Командуючий першим округом Берегової охорони США Джон Могер заявив, що всі члени екіпажу загинули за трагічних обставин.

Детальніше про пошуки батискафа та що відомо про людей на його борту - читайте у матеріалі РБК-Україна.