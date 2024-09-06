До Канади прибула група українських пілотів, які навчатимуться літати на F-16

За словами міністра оборони Канади Білла Блера, група пілотів Збройних сил України прибула на навчання цього тижня.

Він зауважив, що наразі Канада перебрала на себе керівництво елементом FLIT в рамках коаліції Об'єднаних Збройних сил США в підтримці потенціалу ВПС України. Протягом п'яти років ця коаліція інвестує 389 мільйонів доларів у підготовку пілотів F-16 для українського персоналу.

"Цей пакет підтримки включає в себе запуск тренувань з підвищення кваліфікації пілотів. В рамках нашої підтримки AFCC Канада також надаватиме критично важливе обладнання та іншу підтримку українським авіабазам і флотам", - сказав Блер.

F-16 для України

Постачання винищувачів F-16 в Україну стало важливим етапом міжнародної підтримки у протистоянні російській агресії. Винищувачі F-16, розроблені у США, є сучасними багатофункціональними літаками, здатними виконувати різні завдання, від повітряного бою до ударів по наземних цілях.

Після численних переговорів, країни-союзники, зокрема Нідерланди, Данія, та інші партнери НАТО, погодилися надати Україні F-16. Підготовка українських пілотів триває у країнах-партнерах, що забезпечить ефективне використання цих літаків. Очікується, що F-16 значно підсилять оборонні спроможності України та забезпечать краще захист неба від ворожих атак.