До Канади прибула група українських пілотів, які навчатимуться літати на F-16

Група українських пілотів прибула до Канади. Там вони проходитимуть підвищення кваліфікації для польотів на F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Канади.

За словами міністра оборони Канади Білла Блера, група пілотів Збройних сил України прибула на навчання цього тижня.

Він зауважив, що наразі Канада перебрала на себе керівництво елементом FLIT в рамках коаліції Об'єднаних Збройних сил США в підтримці потенціалу ВПС України. Протягом п'яти років ця коаліція інвестує 389 мільйонів доларів у підготовку пілотів F-16 для українського персоналу.

"Цей пакет підтримки включає в себе запуск тренувань з підвищення кваліфікації пілотів. В рамках нашої підтримки AFCC Канада також надаватиме критично важливе обладнання та іншу підтримку українським авіабазам і флотам", - сказав Блер.

F-16 для України

Постачання винищувачів F-16 в Україну стало важливим етапом міжнародної підтримки у протистоянні російській агресії. Винищувачі F-16, розроблені у США, є сучасними багатофункціональними літаками, здатними виконувати різні завдання, від повітряного бою до ударів по наземних цілях.

Після численних переговорів, країни-союзники, зокрема Нідерланди, Данія, та інші партнери НАТО, погодилися надати Україні F-16. Підготовка українських пілотів триває у країнах-партнерах, що забезпечить ефективне використання цих літаків. Очікується, що F-16 значно підсилять оборонні спроможності України та забезпечать краще захист неба від ворожих атак.