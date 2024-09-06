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В Канаду прибыла группа украинских пилотов, которые будут учиться летать на F-16

Пятница 06 сентября 2024 15:53
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В Канаду прибыла группа украинских пилотов, которые будут учиться летать на F-16 Фото: Билл Блэр (facebook.com/williamsterlingblair)
Автор: Наталья Кава

Группа украинских пилотов прибыла в Канаду. Там они пройдут повышение квалификации для полетов на F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Канады.

По словам министра обороны Канады Билла Блэра, группа пилотов Вооруженных сил Украины прибыла на обучение на этой неделе.

Он отметил, что в настоящее время Канада взяла на себя руководство элементом FLIT в рамках коалиции Объединенных Вооруженных Сил США в поддержке потенциала ВВС Украины. В течение пяти лет эта коалиция инвестирует 389 миллионов долларов в подготовку пилотов F-16 для украинского персонала.

"Этот пакет поддержки включает в себя запуск тренировок по повышению квалификации пилотов. В рамках нашей поддержки AFCC Канада также будет оказывать критически важное оборудование и другую поддержку украинским авиабазам и флотам", - сказал Блэр.

F-16 для Украины

Снабжение истребителей F-16 в Украину стало важным этапом международной поддержки в противостоянии российской агрессии. Истребители F-16, разработанные в США, являются современными многофункциональными самолетами, способными выполнять различные задачи от воздушного боя до ударов по наземным целям.

После многочисленных переговоров страны-союзники, включая Нидерланды, Данию и другие партнеры НАТО, согласились предоставить Украине F-16. Подготовка украинских пилотов продолжается в странах-партнерах, что обеспечит эффективное использование этих самолетов. Ожидается, что F-16 значительно усилят оборонные возможности Украины и обеспечат лучшую защиту неба от вражеских атак.

В конце июля этого года Украина получила первую партию истребителей F-16. Самолеты выполняли уже ряд задач. Однако недавно стало известно, что Украина лишилась первого полученного истребителя F-16. В результате авиакатастрофы погиб пилот Алексей Месь "Мунфиш".

После этого президент Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Министр обороны Рустем Умеров заявил, что увольнение Олещука не связано с катастрофой F-16.

Больше о первой потере F-16 и что известно о летчике Алексее Месе - в материале РБК-Украина.

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