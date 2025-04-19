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В Канаде горит уникальный музей украинской культуры (фото)

Эдмонтон, Суббота 19 апреля 2025 11:58
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В Канаде горит уникальный музей украинской культуры (фото) Фото: в Канаде горит музей украинской культуры (facebook.com/RCMPinAlberta)
Автор: Наталья Юрченко

Уникальный музей украинской культуры вблизи канадского города Эдмонтон охватил огонь. Пожар перекинулся на музей с соседнего поля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Королевской канадской конной полиции в провинции Альберта.

Полиция подтвердила, что пламя добралось до зданий Села наследия украинской культуры, расположенного вблизи города Эдмонтон в провинции Альберта. Из-за сильного задымления жителей ближайшего района призвали избегать опасной зоны и выбирать другие маршруты для передвижения.

Спасатели также объявили временную эвакуацию жителей, однако впоследствии ее отменили, поскольку угрозу локализовали.

Причиной возгорания музея стал пожар на поле, который стремительно перекинулся на сооружения. Что именно вызвало возгорание травы - пока не сообщается

Село наследия украинской культуры - это уникальный исторический музей под открытым небом, где сохранены оригинальные украинские дома, которые принадлежали первым переселенцам в Канаде. В экспозиции показан быт украинцев с 1892 до 1930 годов.

Фото: пожар охватил Село наследия украинской культуры в Канаде (x.com/BvilleNouvelle)

Напомним, в конце прошлого года два украинских исторических объекта внесли в список ЮНЕСКО. Речь идет о заповеднике "Бабий Яр" в Киеве и Одесском литературном музее.

Также отметим, что недавно украинская разведка раскрыла имена российских музейщиков, которые помогают россиянам похищать украинские артефакты с оккупированных территорий.

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