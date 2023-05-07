UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Канаді масштабні лісові пожежі: евакуюють понад 24 тисячі людей

Фото: в Канаді через лісові пожежі евакуюють 24 тисячі людей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Канаді через масштабні лісові пожежі евакуюють понад 24 тисячі жителів провінції Альберта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Станом на 6 травня в провінції сталося 103 пожежі, які спалили близько 121 909 гектарів. Обов'язкова евакуація торкнулася загалом 24 511 осіб, які проживають на півночі та в центрі Альберти, включаючи округи Йєллоухед, графства Гранд-Прері та громади корінних народів, такі як нація Крі Осетрового озера та нація Крі Літтл-Ред-Рівер.

Нагадаємо, що в Канаді зійшов з рейок потяг, що перевозив небезпечні вантажі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПожежаКанада