У Ванкувері авто протаранило натовп на фестивалі: повідомляють про жертв і поранених

У канадському місті Ванкувер автомобіль влетів у натовп людей під час фестивалю, присвяченому Дню Лапу-Лапу. Повідомляють про загиблих і поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.
Так, поліція Ванкувера заявляє, що кілька людей загинули і ще кілька отримали поранення після того, як автомобіль в'їхав у натовп на вуличному фестивалі в суботу ввечері, 26 квітня.
При цьому точна кількість постраждалих не називається. А поліцейські обіцяють надати детальну інформацію про інцидент пізніше.
"Водій в'їхав у натовп на вуличному фестивалі на перетині 41-ї авеню і Фрейзер незабаром після 20:00. Водій перебуває під вартою", - зазначається в повідомленні правоохоронців.
#BREAKING: Масова жертва після того, як позашляховик врізався у вуличний фестиваль у Ванкувері. pic.twitter.com/hW2fDtzRYL- Insider Wire (@InsiderWire) 27 квітня 2025 року
Свято, що відзначається на Філіппінах щорічно 27 квітня. Воно присвячене перемозі дату (вождя) острова Мактан над іспанцями в битві при Мактані 1521 року.
Цей захід став другим щорічним вуличним святкуванням цього дня у Ванкувері..
Подібні інциденти на заходах у Європі та США не рідкість. Так, у грудні минулого року в Магдебурзі автомобіль в'їхав у натовп людей на Різдвяному ярмарку. Внаслідок пригоди було багато постраждалих.
Також у Новому Орлеані автомобіль в'їхав у великий натовп під час святкування Нового року. Десять людей загинули, ще 30 отримали поранення.
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