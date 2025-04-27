У Ванкувері авто протаранило натовп на фестивалі: повідомляють про жертв і поранених

Так, поліція Ванкувера заявляє, що кілька людей загинули і ще кілька отримали поранення після того, як автомобіль в'їхав у натовп на вуличному фестивалі в суботу ввечері, 26 квітня.

При цьому точна кількість постраждалих не називається. А поліцейські обіцяють надати детальну інформацію про інцидент пізніше.

"Водій в'їхав у натовп на вуличному фестивалі на перетині 41-ї авеню і Фрейзер незабаром після 20:00. Водій перебуває під вартою", - зазначається в повідомленні правоохоронців.

#BREAKING: Масова жертва після того, як позашляховик врізався у вуличний фестиваль у Ванкувері. pic.twitter.com/hW2fDtzRYL - Insider Wire (@InsiderWire) 27 квітня 2025 року

День Лапу-Лапу

Свято, що відзначається на Філіппінах щорічно 27 квітня. Воно присвячене перемозі дату (вождя) острова Мактан над іспанцями в битві при Мактані 1521 року.

Цей захід став другим щорічним вуличним святкуванням цього дня у Ванкувері..