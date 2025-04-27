В Ванкувере авто протаранило толпу на фестивале: сообщают о жертвах и раненых

В канадском городе Ванкувер автомобиль влетел в толпу людей во время фестиваля, посвященному Дню Лапу-Лапу. Сообщают о погибших и раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.
Так, полиция Ванкувера заявляет, что несколько человек погибли и еще несколько получили ранения после того, как автомобиль въехал в толпу на уличном фестивале в субботу вечером, 26 апреля.
При этом точное количество пострадавших не называется. А полицейские обещают предоставить детальную информацию об инциденте позже.
"Водитель въехал в толпу на уличном фестивале на пересечении 41-й авеню и Фрейзер вскоре после 20:00. Водитель находится под стражей", - отмечается в сообщении правоохранителей.
Праздник, отмечаемый на Филиппинах ежегодно 27 апреля. Он посвящен победе дату (вождя) острова Мактан над испанцами в битве при Мактане 1521 года.
Это мероприятие стало вторым ежегодным уличным празднованием этого дня в Ванкувере.
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Подобные инциденты на мероприятиях в Европе и США не редкость. Так, в декабре прошлого года в Магдебурге автомобиль въехал в толпу людей на Рождественской ярмарке. В результате происшествия было много пострадавших.
Также в Новом Орлеане автомобиль въехал в большую толпу во время празднования Нового года. Десять человек погибли, еще 30 получили ранения.
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