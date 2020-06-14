В Канаде закрыли нефтепровод Trans Mountain из-за разлива нефти

В Канаде закрыли нефтепровод компании Trans Mountain в городе Абботсфорд после разлива нефти. Разлив пока удалось локализовать.

Об этом сообщает пресс-служба компании.



Инцидент произошел 13 июня около 19:30 по киевскому времени. В центр управления поступил сигнал тревоги. В связи с этим в компании решили перекрыть нефтепровод. Для ликвидации последствий происшествия на место выехали специалисты.



На данный момент времени разлив удалось локализовать, ведутся очистительные работы. Отмечается, что утечка не представляет угрозы для живущих людей, живущих поблизости.



По трубопроводу Trans Mountain нефтепродукты поступают из провинции Альберта в Британскую Колумбию.



Напомним, ранее на нефтескважине в России утекло около 10 тонн топлива.

РБК-Украина писало, что недавно страны ОПЕК+, в группу которых входит и Россия, договорились продлить сокращение добычи нефти до конца июля.