В Канаде взяли под стражу разведчика, связанного с делом Магнитского

Гендиректора Национального координационного центра разведывательной службы Королевской канадской конной полиции Кэмерона Ортиса, который готовился продать секретную информацию, повторно взяли под стражу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Верховний суд провінції Онтаріо скасував попереднє рішення, ухвалене менш як три тижні тому, яким Ортісу дозволялося перебувати під домашнім арештом. Він мусив щотижня відвідувати місцеве відділення поліції та дотримуватися заборони на використання будь-яких пристроїв із доступом до інтернету.

Причини, які спонукали суддю змінити запобіжний захід, не розголошуються.

Ортіс був заарештований 12 вересня в Оттаві: його підозрюють в розкраданні секретних документів та підготовці до передачі їх за кордон.

Ортис занимался несколькими расследованиями, в том числе связанными с отмыванием денег по схеме, раскрытой аудитором инвестфонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.

Напомним, что Европейский суд по правам человека оштрафовал Россию на 34 тысячи евро за незаконный арест и смерть в СИЗО экс-юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Как известно, юрист фонда Hermitage Capital Магнитский был арестован в ноябре 2008 года по обвинению в налоговых преступлениях. Он провел в СИЗО около года, где в возрасте 37 лет умер, не дождавшись суда. Установлено, что причиной смерти Магнитского стало несвоевременное оказание ему медицинской помощи. Родные юриста и правозащитники уверены, что к гибели Магнитского причастны сотрудники колонии и высшие органы власти.