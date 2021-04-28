В Канаде впервые умер человек из-за осложнений от вакцинации AstraZeneca

В Канаде впервые умер человек из-за последствий, вызванных вакциной от коронавируса компании AstraZeneca . Ею стала 54-летняя женщина.

Об этом сообщает CBC News.

Министерство здравоохранения провинции Квебек подтвердило смерть женщины после того, как инъекция вакциной Astra-Zeneca вызвала возникновение редкого тромба в мозге.

Погибшая с мужем получила первую дозу вакцины AstraZeneca 9 апреля.

"После вакцинации она чувствовала серьезную усталость и головную боль. Сначала ее госпитализировали по месту жительства, а после ухудшения состояния доставили в Институт неврологии Монреаля", - говорится в сообщении.

В то же время муж погибшей не испытал побочных последствий вакцинирования.

Однако, по словам руководителя Агентства общественного здоровья Квебека Горацио Аруды, преимущества вакцины AstraZeneca до сих пор перевешивают ее риски.

“Подобное - очень редкое, но мы знали, что вероятность этого существует”, - подчеркнул он.