У Канаді вперше померла людина через ускладнення від вакцинації AstraZeneca

У Канаді вперше померла людина через наслідки, викликані вакциною від коронавірусу компанії AstraZeneca . Нею стала 54-річна жінка.

Про це повідомляє CBC News.

Міністерство охорони здоров’я провінції Квебек підтвердило смерть жінки після того, як ін'єкція вакциною Astra-Zeneca спричинила виникнення рідкісного тромбу в мозку.

Загибла із чоловіком отримала першу дозу вакцини AstraZeneca 9 квітня.

"Після вакцинації вона відчувала серйозну втому та головний біль. Спершу її госпіталізували за місцем проживання, а після погіршення стану доправили до Інституту неврології Монреалю", - йдеться в повідомленні.

Водночас чоловік загиблої не зазнав побічних наслідків вакцинування.

Проте за словами керівника Агентства громадського здоров’я Квебеку Гораціо Аруди, переваги вакцини AstraZeneca досі переважають її ризики.

“Подібне - дуже рідкісне, але ми знали, що вірогідність цього існує”, - наголосив він.