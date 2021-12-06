В Канаде упал частный самолет, двое погибших
Фото: в Канаде упал частный самолет, двое погибших (flickr.com)
На востоке Канады потерпел крушение небольшой самодельный самолет Murphy Rebel. Пилот и пассажир погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBS.
Инцидент произошел в недалеко от города Уэбуш в провинции Западный Лабрадор.
Упавший вблизи озера Флора борт обнаружили местные жители. Как сообщается, сигналов бедствия он не подавал.
Полиция открыла расследование. Причины аварии выясняются.
Ранее мы писали, что в небе над Канадой столкнулись два самолета с пассажирами.