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В Канаде упал частный самолет, двое погибших

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Канада, Понедельник 06 декабря 2021 07:53
В Канаде упал частный самолет, двое погибших Фото: в Канаде упал частный самолет, двое погибших (flickr.com)
Автор: Анна Полисученко

На востоке Канады потерпел крушение небольшой самодельный самолет Murphy Rebel. Пилот и пассажир погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBS.

Инцидент произошел в недалеко от города Уэбуш в провинции Западный Лабрадор.

Упавший вблизи озера Флора борт обнаружили местные жители. Как сообщается, сигналов бедствия он не подавал.

Полиция открыла расследование. Причины аварии выясняются.

Ранее мы писали, что в небе над Канадой столкнулись два самолета с пассажирами.

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