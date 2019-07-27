В Канаде столкнулись 6 машин, есть потерпевшие

В Канаде на 15 шоссе в результате столкновения шести транспортных средств пострадали семь человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBC.

Шоссе после аварии было закрыто в обоих направлениях к югу от Смитс-Фолс, штат Онтарио. ДТП произошло в районе Ломбардия поселка Ридо-Лейкс.

Трое более серьезно раненых были доставлены в больницу Оттавы, а остальные были доставлены в больницу ближе к месту крушения. Все травмы потерпевших в настоящее время медики классифицировли как не угрожающие жизни.

Один человек был обвинен в неосторожном вождении, и дорога была вновь открыта.

Напомним, несколькими днями ранее в Канаде произошла авария с участием двух школьных автобусов, пострадали 69 человек. Детей перевозили из из летнего лагеря в городе Броссард. В автобусе находились школьники в возрасте от 7 до 12 лет.