У Канаді зіткнулися 6 машин, є потерпілі

В Канаді на 15 шосе в результаті зіткнення шести транспортних засобів постраждали сім осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на телеканал CBC.

Шосе після аварії було закрито в обох напрямках на південь від Смітс-Фоллз, штат Онтаріо. ДТП сталося в районі Ломбардія селища Рідо-Лейкс.

Троє більш серйозно поранених були доставлені в лікарню Оттави, а решта були доставлені в лікарню ближче до місця аварії. Всі травми потерпілих в даний час медики классифицировли як не загрожують життю.

Одну особу звинуватили у необережному водінні, і дорога була знову відкрита.

Нагадаємо, кількома днями раніше в Канаді сталася аварія з участю двох шкільних автобусів, постраждали 69 осіб. Дітей перевозили з літнього табору в місті Бросард. В автобусі перебували школярі віком від 7 до 12 років.