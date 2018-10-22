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В Канаде произошло землетрясение магнитудой 6,7

Новости » Происшествия    22.10.2018 - 09:55
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

О пострадавших или материальном ущербе от подземных толчков не сообщается

В канадской провинции Британская Колумбия произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщает геологическая служба США (USGS), передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

О пострадавших или материальном ущербе от подземных толчков не сообщается.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 33 км в 190 км от города Порт Харди, расположенного на северно-восточном конце острова Ванкувер.

Отмечается, что угроза цунами не объявлялась.

Напомним, землетрясение и цунами на индонезийском острове Сулавеси, которые произошли в конце сентября, нанесли ущерб на сумму не менее 911 млн долларов.

Отметим, более 5 тысяч человек оставались пропавшими без вести в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси.

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