В Канаде произошло землетрясение магнитудой 6,7

О пострадавших или материальном ущербе от подземных толчков не сообщается
В канадской провинции Британская Колумбия произошло землетрясение магнитудой 6,7. Об этом сообщает геологическая служба США (USGS), передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
О пострадавших или материальном ущербе от подземных толчков не сообщается.
Эпицентр землетрясения располагался на глубине 33 км в 190 км от города Порт Харди, расположенного на северно-восточном конце острова Ванкувер.
Отмечается, что угроза цунами не объявлялась.
Напомним, землетрясение и цунами на индонезийском острове Сулавеси, которые произошли в конце сентября, нанесли ущерб на сумму не менее 911 млн долларов.
Отметим, более 5 тысяч человек оставались пропавшими без вести в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси.