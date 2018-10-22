У Канаді стався землетрус магнітудою 6,7

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Про постраждалих або матеріальний збиток від підземних поштовхів не повідомляється

В канадській провінції Британська Колумбія стався землетрус магнітудою 6,7. Про це повідомляє геологічна служба США (USGS), передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про постраждалих або матеріальний збиток від підземних поштовхів не повідомляється.

Епіцентр землетрусу розташовувався на глибині 33 км 190 км від міста Порт Харді, розташованого на північно-східному кінці острова Ванкувер.

Наголошується, що загроза цунамі не оголошувалася.

Нагадаємо, землетрус і цунамі на індонезійському острові Сулавесі, які відбулися наприкінці вересня, завдали збиток на суму не менш 911 млн доларів.

Зазначимо, понад 5 тисяч осіб залишалися зниклими безвісти в результаті землетрусу і цунамі на острові Сулавесі.