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В Канаде продолжается блокада границы дальнобойщиками, несмотря на судебный запрет

Автор: Анна Полисученко

Протестующие продолжают блокировать главный переход на границе Канады с США. Блокада происходит несмотря на решение суда, предписывающее протестующим покинуть территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Судебный запрет вступил в силу в 19:00 по местному времени в пятницу, с целью положить конец протестам. Однако дальнобойщики продолжают блокировать мост Амбассадор, жизненно важное торговое сообщение между Виндзором (Онтарио) и Детройтом (Мичиган).

Протесты против коронавирусных ограничений продолжаются и на других пограничных переходах, а также в Оттаве.

Судебный запрет был подан городом Виндзор и Ассоциацией производителей автозапчастей, которые утверждали, что они теряют до 50 миллионов канадских долларов в день из-за блокады.

Следуя постановлению суда, полиция Виндзора выступила перед протестующими с заявлением, с целью "донести до демонстрантов четкое понимание того, что блокирование пересечения границы является уголовным преступлением". В полиции подчеркнули, что осуждение по уголовному делу может привести к конфискации транспортных средств и невозможности въезда в США.

Ранее мы писали, что в Оттаве ввели ЧП из-за COVID-протестов. Водители-дальнобойщики заблокировали центр.

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Канада