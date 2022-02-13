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У Канаді триває блокада кордону далекобійниками, незважаючи на судову заборону

Автор: Анна Полисученко

Протестувальники продовжують блокувати головний перехід на кордоні Канади з США. Блокада відбувається незважаючи на рішення суду, що наказує протестувальникам покинути територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Судова заборона набула чинності о 19:00 за місцевим часом у п'ятницю, з метою покласти край протестам. Однак далекобійники продовжують блокувати міст Амбасадор, життєво важливе торгове сполучення між Віндзором (Онтаріо) і Детройтом (Мічиган).

Протести проти коронавірусних обмежень тривають і на інших прикордонних переходах, а також в Оттаві.

Судова заборона була подана містом Віндзор та Асоціацією виробників автозапчастин, які стверджували, що вони втрачають до 50 мільйонів канадських доларів на день через блокаду.

Слідуючи постанові суду, поліція Віндзора виступила перед протестувальниками із заявою, з метою "донести до демонстрантів чітке розуміння того, що блокування перетину кордону є кримінальним злочином". У поліції підкреслили, що засудження у кримінальній справі може призвести до конфіскації транспортних засобів і неможливості в'їзду в США.

Раніше ми писали, що в Оттаві ввели НП через COVID-протести. Водії-далекобійники заблокували центр.

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Канада