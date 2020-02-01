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В Канаде прекратили лечить двух людей, которые были заражены коронавирусом

Новости » Общество     01.02.2020 - 01:19
В Канаде прекратили лечить двух людей, которые были заражены коронавирусом
Иллюстративное фото (nashvancouver.com)

Врачи заявили, что пациенты больше не нуждаются в стационарной помощи

В Канаде из больницы в Торонто выписали одного человека и еще один пациент прекратил лечение дома. Оба они ранее заразились китайским коронавирусом нового типа, сообщает CBC.

По словам представителей здравоохранения, обоим пациентам по пятдесят. Первый пациент - мужчина, который после возвращения из Китая проходил лечение в Саннибрукском центре медицинских наук. По словам врачей, на сегодня состояние здоровья мужчины улучшилось и сейчас он не нуждается в стационарной помощи.

Мужчина был госпитализирован 23 января - на следующий день после того, как он вернулся из китайского Гуанчжоу. Врачи назначили пациенту поддерживающую терапию, поскольку на сегодня прямого лечения этой болезни не существует.

Случай коронавируса также подтвердили у жены пациента. Однако ее не госпитализировали - она проходила лечение дома, находясь во временной изоляции. Медики накануне заявили, что у женщины не обнаружили симптомов инфекции.

"В Саннибруке заявляют, что домашняя изоляция сейчас является лучшим путем для выздоровления человека, хотя и представляет небольшой риск для широкой общественности. Медики будут следить за парой дома", - указано в сообщении.

Напомним, правительство США объявило китайский коронавирус нового типа чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и готовится вводить запрет на въезд в США иностранцам, которые путешествуют из Китая.

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