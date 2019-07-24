В Канаде попали в аварию два школьных автобуса, десятки пострадавших

В Канаде произошла авария с участием двух школьных автобусов, пострадали 69 человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CBC News.

Авария произошло в 40 км от Монреаля. Детей перевозили из из летнего лагеря в городе Броссард. В автобусе находились школьники в возрасте от семи до 12 лет.

Отмечается, что серьезных травм никто из пострадавших не получил. Детей все же доставили в местную больницу ради меры предосторожности.

Полиция сообщила, что авария произошла из-за автомобиля, который резко остановился. Вследствие этого автобусы столкнулись, после чего они загорелись. Представитель полиции Квебека отметил, что причиной аварии могло стать отвлечение внимания. Ведется расследование инцидента.

Напомним, недавно на трассе Благовещенское-Николаев столкнулись автомобиль и автобус, в результате чего погибли двое детей и мужчина. Авария произошла вблизи села Лукашовка Первомайского района. Столкнулись автомобиль Citroen Berlingo и пассажирский автобус Neoplan ВХ. Водитель автомобиля погиб на месте. Двое детей и женщина были госпитализированы. Однако, вскоре дети умерли в больнице.