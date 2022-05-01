ru ua
Вс, 01 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Канаде полиция арестовала двух человек и эвакуировала 33 авто участников акции "Конвой свободы"

Новина українською →
Канада, Воскресенье 01 мая 2022 07:34
В Канаде полиция арестовала двух человек и эвакуировала 33 авто участников акции "Конвой свободы" Фото: флаг Канады (flickr.com)
Автор: Роман Мирончук

В Оттаве, Канада, полиция арестовала двух человек и эвакуировала 33 автомобиля участников акции "Конвой свободы", которые перекрыли центр Оттавы на несколько недель в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

Сотни демонстрантов собрались у Национального военного мемориала, который был центром в первые дни февральских протестов.

Выступавшие выразили свое несогласие с мандатами на вакцинацию, ограничениями COVID-19 и правительством премьер-министра Джастина Трюдо. При этом их попросили убрать лозунги с ругательствами в адрес премьер-министра.

В конце толпа прошла маршем, чтобы приветствовать колонну из примерно 150 мотоциклов, следовавшую по маршруту, указанному полицией.

Правоохранители остановили мотоциклетную колонну в двух кварталах от Национального военного мемориала и приказала мотоциклистам выехать из центра по установленному маршруту.

Полиция Оттавы сообщила, что семь человек были арестованы по различным обвинениям, включая нападение на правоохранителей. По крайней мере, у одного грузовика также были разбиты окна.

Напомним, в Оттаве в феврале ввели Чрезвычайное положение из-за COVID-протестов. Водители-дальнобойщики заблокировали центр в знак протеста против государственной политики в области борьбы с пандемией коронавируса.

Протесты продолжились даже несмотря на решение суда, предписывающее протестующим прекратить блокировать территорию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада
NEWS
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны