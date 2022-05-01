В Канаде полиция арестовала двух человек и эвакуировала 33 авто участников акции "Конвой свободы"

В Оттаве, Канада, полиция арестовала двух человек и эвакуировала 33 автомобиля участников акции "Конвой свободы", которые перекрыли центр Оттавы на несколько недель в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press .

Сотни демонстрантов собрались у Национального военного мемориала, который был центром в первые дни февральских протестов.

Выступавшие выразили свое несогласие с мандатами на вакцинацию, ограничениями COVID-19 и правительством премьер-министра Джастина Трюдо. При этом их попросили убрать лозунги с ругательствами в адрес премьер-министра.

В конце толпа прошла маршем, чтобы приветствовать колонну из примерно 150 мотоциклов, следовавшую по маршруту, указанному полицией.

Правоохранители остановили мотоциклетную колонну в двух кварталах от Национального военного мемориала и приказала мотоциклистам выехать из центра по установленному маршруту.

Полиция Оттавы сообщила, что семь человек были арестованы по различным обвинениям, включая нападение на правоохранителей. По крайней мере, у одного грузовика также были разбиты окна.