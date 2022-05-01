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У Канаді поліція заарештувала двох людей і евакуювала 33 авто учасників акції "Конвой свободи"

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Канада, Неділя 01 травня 2022 07:34
У Канаді поліція заарештувала двох людей і евакуювала 33 авто учасників акції "Конвой свободи" Фото: прапор Канади (flickr.com)
Автор: Роман Мирончук

В Оттаві, Канада, поліція заарештувала двох людей і евакуювала 33 автомобілі учасників акції "Конвой свободи", які перекрили центр Оттави на кілька тижнів у лютому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

Сотні демонстрантів зібралися біля Національного військового меморіалу, який був центром у перші дні лютневих протестів.

Виступаючі висловили свою незгоду з мандатами на вакцинацію, обмеженнями COVID-19 і урядом прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. При цьому їх попросили прибрати гасла з лайками на адресу прем'єр-міністра.

В кінці натовп пройшов маршем, щоб вітати колону з приблизно 150 мотоциклів, що слідувала за маршрутом, вказаним поліцією.

Правоохоронці зупинили мотоциклетну колону за два квартали від Національного військового меморіалу і наказала мотоциклістам виїхати з центру за встановленим маршрутом.

Поліція Оттави повідомила, що сім осіб були заарештовані за різними звинуваченнями, включаючи напад на правоохоронців. Принаймні, в однієї вантажівки також були розбиті вікна.

Нагадаємо, в Оттаві в лютому ввели надзвичайний стан через COVID-протести. Водії-далекобійники заблокували центр на знак протесту проти державної політики в області боротьби з пандемією коронавірусу.

Протести продовжилися навіть попри рішення суду, що наказує протестувальникам припинити блокувати територію.

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