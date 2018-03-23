В Канаде погиб украинский капитан сухогруза

Моряк упал с 3-метровой высоты

В Канаде в результате падения с 3-метровой высоты погиб украинский капитан сухогруза SAGE AMAZON. Об этом сообщает портал FleetMon.

Как сообщается, 54-летний моряк в результате падения получил травму головы, не совместимую с жизнью.

Несмотря на быстрое прибытие парамедиков, мужчину спасти не удалось.

Инцидент произошел в порту Дэниел Анкоридж, провинция Квебек, залив Святого Лаврентия, куда судно зало за грузом цемента.

Напомним, 12 марта в Греции украинского моряка приговорили к 180 годам тюрьмы по обвинению в организации перевозки сирийских беженцев. Греческая судебная система осудила 40-летнего Дениса Бровченко к 180 годам заключения.

Осужденные и их родственники жалуются, что украинские дипломаты не прилагают соответствующих усилий для помощи морякам. Ведь приговоры, которые им присуждают греческие суды, неадекватны. Они достигают 25-200 лет. Убийцы и наркоторговцы получают гораздо меньшие сроки, а граждане ЕС и турки, задержанные по таким же обвинениям в перевозке нелегалов, отбывают в греческих тюрьмах лишь по несколько лет.