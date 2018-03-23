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У Канаді загинув український капітан суховантажу

НовиниНадзвичайні події    23.03.2018 - 15:46
Фото: балкер SAGE AMAZON (фото з відкритих джерел)
Фото: балкер SAGE AMAZON (фото з відкритих джерел)

Моряк впав з 3-метрової висоти

у Канаді В результаті падіння з 3-метрової висоти загинув український капітан суховантажу SAGE AMAZON. Про це повідомляє портал FleetMon.

Як повідомляється, 54-річний моряк у результаті падіння отримав травму голови, не сумісну з життям.

Незважаючи на швидке прибуття парамедиків, чоловіка врятувати не вдалося.

Інцидент стався в порту Деніел Анкоридж, провінція Квебек, затока Святого Лаврентія, куди судно показало за вантажем цементу.

Нагадаємо, 12 березня в Греції українського моряка засудили до 180 років в'язниці за звинуваченням в організації перевезення сирійських біженців. Грецька судова система засудила 40-річного Дениса Бровченко до 180 років ув'язнення.

Засуджені та їхні родичі скаржаться, що українські дипломати не докладає відповідних зусиль для допомоги морякам. Адже вироки, які їм присуджують грецькі суди, неадекватні. Вони досягають 25-200 років. Вбивці і наркоторговці отримують набагато менші терміни, а громадяни ЄС і турки, затримані за такими ж звинуваченнями в перевезенні нелегалів, які відбувають у грецьких в'язницях лише за кілька років.

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Теги: Канада, моряки
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