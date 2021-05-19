В Канаде первую фазу испытаний прошла COVID-вакцина растительного происхождения
Канадские ученые создали вакцину от коронавируса, состоящую из растительных элементов. Препарат прошел первую фазу клинических испытаний.
Об этом сообщает Nature Medicine.
Группа канадских ученых в области молекулярной биологии разработала первую вакцину против коронавируса, вырабатываемую с помощью генно-модифицированных растений.
Созданный исследователями препарат представляет собой набор из вирусоподобных частиц, состоящих из фрагментов оболочки коронавируса.
Эффективность препарата проверили на группе из 200 добровольцев в возрасте от 18 до 49 лет, в Монреале и Квебеке.
Как уточняется, полученные результаты показали, что вакцина не вызвала значительных побочных эффектов, кроме усталости у одного из участников исследования.
Напомним, для жителей Канады, которые вакцинированные от коронавируса, ослабят карантинные ограничения. Им разрешат собираться в помещении и на открытом воздухе и заниматься спортом.
Ранее сообщалось, что в США уже начали вакцинацию подростков от коронавируса. Их будут вакцинировать препаратом Pfizer.
Напомним, уволенный парламентом с должности министра здравоохранения Максим Степанов пояснил, почему среди вакцин от коронавируса, которые законтрактовала Украина нет вакцины Moderna. По его словам, украинскую сторону не устроили предложенные разработчиком условия.