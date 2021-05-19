ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Канаде первую фазу испытаний прошла COVID-вакцина растительного происхождения

Новина українською →
Канада, Среда 19 мая 2021 07:01
В Канаде первую фазу испытаний прошла COVID-вакцина растительного происхождения Фото: эффективность препарата проверили на группе из 200 добровольцев (Фото: Fabrizio Villa/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Канадские ученые создали вакцину от коронавируса, состоящую из растительных элементов. Препарат прошел первую фазу клинических испытаний.

Об этом сообщает Nature Medicine.

Группа канадских ученых в области молекулярной биологии разработала первую вакцину против коронавируса, вырабатываемую с помощью генно-модифицированных растений.

Созданный исследователями препарат представляет собой набор из вирусоподобных частиц, состоящих из фрагментов оболочки коронавируса.

Эффективность препарата проверили на группе из 200 добровольцев в возрасте от 18 до 49 лет, в Монреале и Квебеке.

Как уточняется, полученные результаты показали, что вакцина не вызвала значительных побочных эффектов, кроме усталости у одного из участников исследования.

Напомним, для жителей Канады, которые вакцинированные от коронавируса, ослабят карантинные ограничения. Им разрешат собираться в помещении и на открытом воздухе и заниматься спортом.

Ранее сообщалось, что в США уже начали вакцинацию подростков от коронавируса. Их будут вакцинировать препаратом Pfizer.

Напомним, уволенный парламентом с должности министра здравоохранения Максим Степанов пояснил, почему среди вакцин от коронавируса, которые законтрактовала Украина нет вакцины Moderna. По его словам, украинскую сторону не устроили предложенные разработчиком условия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Канада Вакцина Вакцина от коронавируса
NEWS
Украина планирует приобрести противоракетную систему вроде "Железного купола", - Таран
Украина планирует приобрести противоракетную систему вроде "Железного купола", - Таран
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине