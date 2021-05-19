ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Канаді першу фазу випробувань пройшла COVID-вакцина рослинного походження

Новость на русском →
Канада, Середа 19 травня 2021 07:01
У Канаді першу фазу випробувань пройшла COVID-вакцина рослинного походження Фото: ефективність препарату перевірили на групі з 200 добровольців (Фото: Fabrizio Villa/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Канадські вчені створили вакцину від коронавірусу, що складається з рослинних елементів. Препарат пройшов першу фазу клінічних випробувань.

Про це повідомляє Nature Medicine.

Група канадських науковців у сфері молекулярної біології розробила першу вакцину проти коронавірусу, що виробляється за допомогою генно-модифікованих рослин.

Створений дослідниками препарат є набором з вірусоподібних частинок, котрі складаються з фрагментів оболонки коронавірусу.

Ефективність препарату перевірили на групі з 200 добровольців віком від 18 до 49 років, у Монреалі та Квебеку.

Як уточнюється, отримані результати показали, що вакцина не викликала значних побічних ефектів, окрім втоми в одного з учасників дослідження.

Нагадаємо, для жителів Канади, які вакциновані від коронавірусу, послаблять карантинні обмеження. Їм дозволять збиратися в приміщенні й на відкритому повітрі та займатися спортом.

Раніше повідомлялося, що у США вже почали вакцинацію підлітків від коронавірусу. Їх вакцинуватимуть препаратом Pfizer.

Нагадаємо, звільнений парламентом з посади міністра охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому серед вакцин від коронавірусу, які законтрактувала Україна, немає вакцини Moderna. За його словами, українську сторону не влаштували запропоновані розробником умови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Канада Вакцина Вакцина від коронавірусу
NEWS
Україна планує придбати протиракетну систему на кшталт "Залізного куполу", - Таран
Україна планує придбати протиракетну систему на кшталт "Залізного куполу", - Таран
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні