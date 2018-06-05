В Канаде осудили приговор Сущенко 

Официальная Оттава воспринимает приговор как попытку ущемления журналистов

Правительство Канады осуждает приговор Российской Федерации, вынесенный украинскому журналисту Роману Сущенко. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в своем Twitter.

Вынесенный 4 июня приговор официальная Оттава воспринимает как попытку ущемления журналистов.

"Как бывший журналист, я возмущена арестом и осуждением украинского журналиста к 12 годам лишения свободы в России. Канада осуждает эту попытку репрессировать тех, кто работает на защиту правды", - написала Фриланд.

As a former journalist, I am appalled by the arrest & sentencing of Ukrainian journalist Roman Sushchenko to 12 years in jail in Russia. Canada condemns this attempt to repress those who work in defence of the truth. — Chrystia Freeland (@cafreeland) June 4, 2018

Напомним, украинского журналиста Романа Сущенко в РФ приговорили к 12 годам строгого режима. Представитель украинца в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин сообщил, что жалоба будет подана 5 июня.

Отметим, Сущенко (корреспондент информационного агентства "Укринформ") был задержан в РФ в октябре 2016 года по подозрению в шпионаже. В РФ также считают Сущенко кадровым сотрудником украинской разведки. Так, по версии следствия, он якобы занимался сбором тайных сведений о деятельности вооруженных сил и войск нацгвардии РФ.