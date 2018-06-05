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В Канаде осудили приговор Сущенко 

НовостиПолитика    05.06.2018 - 07:02
Фото: Христя Фриланд (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: Христя Фриланд (flickr.com/worldeconomicforum)

Официальная Оттава воспринимает приговор как попытку ущемления журналистов

Правительство Канады осуждает приговор Российской Федерации, вынесенный украинскому журналисту Роману Сущенко. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в своем Twitter.

Вынесенный 4 июня приговор официальная Оттава воспринимает как попытку ущемления журналистов.

"Как бывший журналист, я возмущена арестом и осуждением украинского журналиста к 12 годам лишения свободы в России. Канада осуждает эту попытку репрессировать тех, кто работает на защиту правды", - написала Фриланд.

Напомним, украинского журналиста Романа Сущенко в РФ приговорили к 12 годам строгого режима. Представитель украинца в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин сообщил, что жалоба будет подана 5 июня.

Отметим, Сущенко (корреспондент информационного агентства "Укринформ") был задержан в РФ в октябре 2016 года по подозрению в шпионаже. В РФ также считают Сущенко кадровым сотрудником украинской разведки. Так, по версии следствия, он якобы занимался сбором тайных сведений о деятельности вооруженных сил и войск нацгвардии РФ.

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Теги публикации: Роман Сущенко, Канада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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