У Канаді засудили вирок Сущенку

Офіційна Оттава сприймає вирок як спробу утиску журналістів

Уряд Канади засуджує вирок Російської Федерації, винесений українському журналісту Роману Сущенко. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд у своєму Twitter.

Винесений 4 червня вирок офіційна Оттава сприймає як спробу утиску журналістів.

"Як колишній журналіст, я обурена арештом і засудженням українського журналіста до 12 років позбавлення волі в Росії. Канада засуджує цю спробу репресувати тих, хто працює на захист правди", - написала Фріланд.

As a former journalist, I am appalled by the arrest & sentencing of Ukrainian journalist Roman Sushchenko to 12 years in jail in Russia. Canada condemns this attempt to repress those who work in defence of the truth. — Chrystia Freeland (@cafreeland) June 4, 2018

Нагадаємо, українського журналіста Романа Сущенко в РФ засудили до 12 років суворого режиму. Представник українця в Європейському суді з прав людини Марк Фейгін повідомив, що скарга буде подана 5 червня.

Зазначимо, Сущенко (кореспондент інформаційного агентства "Укрінформ") був затриманий в РФ в жовтні 2016 року за підозрою в шпигунстві. У РФ також вважають Сущенко кадровим співробітником української розвідки. Так, за версією слідства, він нібито займався збором таємних відомостей про діяльність збройних сил і військ нацгвардії РФ.