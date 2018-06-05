Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Канаді засудили вирок Сущенку

НовиниПолітика    05.06.2018 - 07:02
Фото: Христя Фріланд (flickr.com/worldeconomicforum)
Фото: Христя Фріланд (flickr.com/worldeconomicforum)

Офіційна Оттава сприймає вирок як спробу утиску журналістів

Уряд Канади засуджує вирок Російської Федерації, винесений українському журналісту Роману Сущенко. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд у своєму Twitter.

Винесений 4 червня вирок офіційна Оттава сприймає як спробу утиску журналістів.

"Як колишній журналіст, я обурена арештом і засудженням українського журналіста до 12 років позбавлення волі в Росії. Канада засуджує цю спробу репресувати тих, хто працює на захист правди", - написала Фріланд.

Нагадаємо, українського журналіста Романа Сущенко в РФ засудили до 12 років суворого режиму. Представник українця в Європейському суді з прав людини Марк Фейгін повідомив, що скарга буде подана 5 червня.

Зазначимо, Сущенко (кореспондент інформаційного агентства "Укрінформ") був затриманий в РФ в жовтні 2016 року за підозрою в шпигунстві. У РФ також вважають Сущенко кадровим співробітником української розвідки. Так, за версією слідства, він нібито займався збором таємних відомостей про діяльність збройних сил і військ нацгвардії РФ.

В ОБСЄ закликали звільнити українця Сущенка Будемо всіма силами боротися за Сущенка, - Клімкін
Теги публікації: Роман Сущенко, Канада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top