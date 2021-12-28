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В Канаде медикам разрешили работать даже с подтвержденным COVID

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Вторник 28 декабря 2021 21:17
В Канаде медикам разрешили работать даже с подтвержденным COVID Фото: В Канаде медикам разрешили работать даже с подтвержденным COVID (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В канадской провинции Квебек разрешили работать медицинским работникам, у которых был обнаружен положительный тест на COVID-19 или тесный контакт с подтвержденным случаем заболевания. Таким образом, власти хотят обеспечить пропускную способность больниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

В ближайшие дни и недели провинция планирует распространить этот мандат на всех неосновных работников.

Министр здравоохранения Квебека Кристиан Дюбе сказал, что это решение было принято в качестве "управления рисками", поскольку система здравоохранения сталкивается с тысячами случаев отсутствия на рабочем месте в связи с COVID.

По его словам, власти провинции уже несколько дней ведет переговоры с профсоюзами об изменении политики. Дюбе заявил, что они пришли к выводу, что это единственный способ предотвратить "необратимый ущерб" для людей, нуждающихся в медицинской помощи, и что решения будут приниматься в каждом конкретном случае.

"Реальность такова, что у нас все больше и больше больных людей и все меньше и меньше медперсонала. Это то, что мы должны сделать, если мы хотим, чтобы наше общество продолжало безопасно функционировать", - заявил министр здравоохранения Квебека.

По его словам, вчера из-за COVID не работали около 7 тысяч медицинских работников, и ожидается, что в ближайшие дни это число возрастет до 10 тысяч.

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