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У Канаді медикам дозволили працювати навіть з підтвердженим COVID

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Вівторок 28 грудня 2021 21:17
У Канаді медикам дозволили працювати навіть з підтвердженим COVID Фото: у Канаді медикам дозволили працювати навіть з підтвердженим COVID (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У канадській провінції Квебек дозволили працювати медичним працівникам, у яких був виявлений позитивний тест на COVID-19 або тісний контакт з підтвердженим випадком захворювання. Таким чином, влада хоче забезпечити пропускну здатність лікарень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

Найближчими днями і тижнями провінція планує поширити цей мандат на всіх неосновних працівників.

Міністр охорони Здоров'я Квебеку Крістіан Дюбе сказав, що це рішення було прийнято як "управління ризиками", оскільки система охорони здоров'я стикається з тисячами випадків відсутності на робочому місці у зв'язку з COVID.

За його словами, влада провінції вже кілька днів веде переговори з профспілками про зміну політики. Дюбе заявив, що вони прийшли до висновку, що це єдиний спосіб запобігти "незворотний збиток" для людей, які потребують медичної допомоги, і що рішення будуть прийматися в кожному конкретному випадку.

"Реальність така, що у нас все більше і більше хворих людей і все менше і менше медперсоналу. Це те, що ми повинні зробити, якщо ми хочемо, щоб наше суспільство продовжувало безпечно функціонувати", - заявив Міністр охорони Здоров'я Квебека.

За його словами, вчора через COVID не працювали близько 7 тисяч медичних працівників, і очікується, що найближчими днями це число зросте до 10 тисяч.

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