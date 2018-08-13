В Канаді при катастрофі ретро-літака постраждали 5 осіб

Одна людина у критичному стані, ще одна у важкому

Під час авіашоу Abby Airshow в аеропорту Аббостфорда зазнав катастрофи літак 1930 року. Про це повідомляє CTV News.

Пасажирський ретро-літак de Havilland Dragon Rapide впав незабаром після закінчення заходу.

Всі п'ятеро потерпілих, які знаходили на борту літака, були госпіталізовані. Одна людина перебуває в критичному стані, ще один у важкому, життям ще трьох постраждалих нічого не загрожує.

В аеропорту розповіли, що в борту були проблеми на аеродромі. Очевидець повідомляє, що літак гойдався з боку в бік, після чого його крило зачепило землю і він впав носом вниз зачепивши злітну смугу.

Нагадаємо, в Індонезії в авіакатастрофі загинуло 8 людей, один вижив дитина. Рятувальниками знадобилося близько двох годин, щоб крізь лісисту місцевість регіону дістатися до передбачуваного місця падіння літака.