В Канаде при крушении гидросамолета погибли три человека

В результате крушения гидросамолета в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор три человека погибли и еще четверо пропали без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CTV News.

По данным региональной авиакомпании Air Saguena, предположительно на борту самолета находились семь человек, среди которых были четверо рыбаков, два гида и пилот.

В ночь на понедельник самолет вылетел из поселения Шеффервилл в провинции Квебек на озеро Мистатин в Ньюфаундленд и Лабрадор и должен был вернуться обратно днем. Утром 16 июля обломки самолета обнаружили в озере Мистатин.

Ранее сообщалось, что спортивный самолет, на борту которого находились девять человек, разбился недалеко от шведского города Умео в северной провинции Вестерботтен.

РБК-Украина писало, что в районе Багамских островов в результате крушения вертолета погибли семь человек, среди которых миллиардер и угольный магнат Крис Клайн. Вертолет следовал с одного из островов в Форт-Лодердейл (штат Флорида). Он пропал вскоре после взлета.