В Канаде автобус с туристами попал в ДТП, десятки пострадавших

В ДТП пострадали туристы из Китая
В Канаде автобус с туристами из Китая вылетел в кювет, в результате чего пострадали 24 человека. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на данные полиции.
Сообщается, что авария произошла возле Прескотта в провинции Онтарио. Автобус, который направлялся из Онтарио в Торонто, вылетел в кювет. В результате пострадали 24 туриста из Китая, четырех из них в тяжелом и критическом состоянии доставили вертолетом в больницу. Причины ДТП устанавливаются.
UPDATED: A serious bus crash on Highway 401 near Prescott has left dozens injured, 5 criticallyhttps://t.co/IGvpd902Jx #ottnews #ottawa #prescott pic.twitter.com/RAw3f85MEc— CBC Ottawa (@CBCOttawa) June 4, 2018
Напомним, в апреле в канадской провинции Саскачеван в результате столкновения автобуса с молодежной хоккейной командой Humboldt Broncos с грузовиком погибли 15 человек. В правоохранительных органах рассказали, что водитель автобуса не пострадал при ДТП. Он был задержан, но потом его отпустили.