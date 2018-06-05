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В Канаде автобус с туристами попал в ДТП, десятки пострадавших

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 10:33
Фото: ДТП в Канаде (twitter.com/SonnySubra)
Фото: ДТП в Канаде (twitter.com/SonnySubra)

В ДТП пострадали туристы из Китая

В Канаде автобус с туристами из Китая вылетел в кювет, в результате чего пострадали 24 человека. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на данные полиции.

Сообщается, что авария произошла возле Прескотта в провинции Онтарио. Автобус, который направлялся из Онтарио в Торонто, вылетел в кювет. В результате пострадали 24 туриста из Китая, четырех из них в тяжелом и критическом состоянии доставили вертолетом в больницу. Причины ДТП устанавливаются.

 

Напомним, в апреле в канадской провинции Саскачеван в результате столкновения автобуса с молодежной хоккейной командой Humboldt Broncos с грузовиком погибли 15 человек. В правоохранительных органах рассказали, что водитель автобуса не пострадал при ДТП. Он был задержан, но потом его отпустили.

 

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Теги публикации: ДТП, Канада, туристы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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