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У Канаді автобус з туристами потрапив в ДТП, десятки постраждалих

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 10:33
Фото: ДТП в Канаді (twitter.com/SonnySubra)
Фото: ДТП в Канаді (twitter.com/SonnySubra)

У ДТП постраждали туристи з Китаю

В Канаді автобус з туристами з Китаю вилетів у кювет, в результаті чого постраждали 24 особи. Про це повідомляє телеканал CBC з посиланням на дані поліції.

Повідомляється, що аварія сталася біля Прескотта в провінції Онтаріо. Автобус, який прямував з Онтаріо до Торонто, вилетів у кювет. В результаті постраждали 24 туристи з Китаю, чотирьох з них у важкому і критичному стані доставили гелікоптером до лікарні. Причини ДТП встановлюються.

 

Нагадаємо, в квітні в канадській провінції Саскачеван у результаті зіткнення автобуси з молодіжної хокейною командою Humboldt Broncos з вантажівкою загинули 15 осіб. У правоохоронних органах розповіли, що водій автобуса не постраждав при ДТП. Він був затриманий, але потім його відпустили.

 

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Теги публікації: ДТП, Канада, туристы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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