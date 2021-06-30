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В Канаде из-за аномальной жары погибли более 130 человек

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Канада, Среда 30 июня 2021 21:58
В Канаде из-за аномальной жары погибли более 130 человек Фото: в Канаде из-за аномальной жары погибли более 130 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Канаде из-за аномальной жары погибли более 130 человек. Большинство из них были пожилыми людьми или имели сопутствующие проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает BBC.

Температура в провинции Британская Колумбия продолжала повышаться четыре дня подряд и во вторник в одном из городов почти достигла отметки в +50 градусов.

Жители стараются не покидать домов без крайней необходимости, но в Канаде здания редко оснащены кондиционерами, так как обычно летняя температура воздуха не превышает +30 градусов.

Эксперты говорят, что изменение климата приведет к увеличению частоты экстремальных погодных явлений, таких как волны тепла. Однако связать какое-то отдельное событие с глобальным потеплением сложно.

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